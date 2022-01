Napoli, De Laurentiis vuole tagliare il monte ingaggi: in bilico Mertens (Di sabato 15 gennaio 2022) Le vicende del campo, con la dolorosa eliminazione dalla Coppa Italia da riscattare in campionato, possibilmente già a Bologna , ma anche quelle burocratiche che vedono il Napoli in difficoltà ... Leggi su quotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) Le vicende del campo, con la dolorosa eliminazione dalla Coppa Italia da riscattare in campionato, possibilmente già a Bologna , ma anche quelle burocratiche che vedono ilin difficoltà ...

Advertising

Francesco221101 : Aurelio de Laurentiis Presidente del NAPOLI CALCIO : CIRO MERTENS deve restare a NAPOLI - Firma la petizione!… - Vincenz32509123 : Intanto Luigi De laurentiis in diretta youtube per il compleanno del Bari: col Bari un colpo di fulmine, è stato am… - tuttoatalanta : Napoli in crisi, 60 milioni di perdite: De Laurentiis pronto a tagliare - infoitsport : Salvione: ” De Laurentiis ha scelto il prossimo portiere del Napoli: è il suo preferito” - cn1926it : Cassese: “#DeLaurentiis ha già varato una nuova linea di mercato. Su #Koulibaly…” -