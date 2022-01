Milano, Roma, Torino: i No vax in piazza oggi con Montagnier. Ma c’è chi dice no: «Organizzatori analfabeti» (Di sabato 15 gennaio 2022) oggi, sabato 15 gennaio, è il giorno del ritorno in piazza dei No vax. Una manifestazione è in programma a piazza San Giovanni a Roma e altre sono state annunciate a Milano, Torino, Napoli, Venezia e Palermo. A Roma non sarà una marcia, come qualcuno aveva annunciato alcuni giorni fa, ma una manifestazione senza corteo alla quale dovrebbero prendere parte circa cinquemila persone. La Questura ha disposto una serie di iniziative per rafforzare i controlli. Alla manifestazione di Milano – organizzata da Gianluigi Paragone – sarà presente anche Luc Montagnier mentre Mariano Amici ha dato forfait. Perché, come ha detto a La Stampa, gli hanno chiesto un sunto del suo intervento. «Dovrei – sbotta contro i compagni di battaglia – far ... Leggi su open.online (Di sabato 15 gennaio 2022), sabato 15 gennaio, è il giorno del ritorno indei No vax. Una manifestazione è in programma aSan Giovanni ae altre sono state annunciate a, Napoli, Venezia e Palermo. Anon sarà una marcia, come qualcuno aveva annunciato alcuni giorni fa, ma una manifestazione senza corteo alla quale dovrebbero prendere parte circa cinquemila persone. La Questura ha disposto una serie di iniziative per rafforzare i controlli. Alla manifestazione di– organizzata da Gianluigi Paragone – sarà presente anche Lucmentre Mariano Amici ha dato forfait. Perché, come ha detto a La Stampa, gli hanno chiesto un sunto del suo intervento. «Dovrei – sbotta contro i compagni di battaglia – far ...

