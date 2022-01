LIVE Sci alpino, Discesa Zauchensee 2022 in DIRETTA: inizia la gara, Sofia Goggia parte con il n.5 (Di sabato 15 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI parteNZA DELLA Discesa LIBERA DI Zauchensee LA DIRETTA LIVE DELLA Discesa DI WENGEN DALLE 12.30 10.36 La classifica generale di Coppa del Mondo vede in testa Mikaela Shiffrin con 966 punti, seguita da Petra Vlhova 911 e Sofia Goggia a 657. L’azzurra ha raccolto davvero poco in gigante tra fine dicembre ed inizio gennaio. Ora tornano le sue gare… 10.33 Sofia Goggia è in testa alla Coppa del Mondo di Discesa con 300 punti, seguita a -60 da Breezy Johnson. L’americana, tuttavia, non sarà in gara a causa di problemi al ginocchio. Da segnalare anche l’assenza di Mikaela Shiffrin, mentre con il ... Leggi su oasport (Di sabato 15 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DINZA DELLALIBERA DILADELLADI WENGEN DALLE 12.30 10.36 La classifica generale di Coppa del Mondo vede in testa Mikaela Shiffrin con 966 punti, seguita da Petra Vlhova 911 ea 657. L’azzurra ha raccolto davvero poco in gigante tra fine dicembre ed inizio gennaio. Ora tornano le sue gare… 10.33è in testa alla Coppa del Mondo dicon 300 punti, seguita a -60 da Breezy Johnson. L’americana, tuttavia, non sarà ina causa di problemi al ginocchio. Da segnalare anche l’assenza di Mikaela Shiffrin, mentre con il ...

