Leonardo DiCaprio fan di The Mandalorian | l’aneddoto di Jonah Hill dal set di Don’t Look Up

(Di sabato 15 gennaio 2022) Thepiace anche alle celebrità.è un fan della serie tv Disney+, legata al franchise di Star Wars e sul set diUp ha cercato di trasmettere la sua passione. Intervistato da W Magazine,ha raccontato un particolare curioso accaduto mentre girava il film Netflix insieme al collega e amico. Al giornale ha raccontato di non guardare spesso film di fantascienza e serie televisive perché: “Avevo una regola: se non accadeva o non poteva succedere, allora non ero interessato, perché avrei perso la concentrazione”. Durante le riprese del nuovo film Netflix di Adam McKay,Up,ha convinto ...

Sul set di Don't Look Up, Jonah Hill ha raccontato di essere stato incoraggiato da Leonardo DiCaprio a recuperare The Mandalorian. A quanto pare, a differenza del protagonista di Titanic, la serie non ha detto assolutamente nulla al suo compagno di set nell'ultimo film diretto da Adam McKay. Nelle ultime ore sta circolando sul web una divertente fake news riguardante Leonardo DiCaprio e un appuntamento a tema Star Wars ...