Juventus, sprint per Azmoun: pronta l’offerta (Di sabato 15 gennaio 2022) Juve, il club si muove con decisione per regalare un attaccante subito ad Allegri: ecco l’offerta di Cherubini per Azmoun Serve un attaccante alla Juventus. La dirigenza vuole regalare un colpo a Massimiliano Allegri in questo mercato invernale. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Cherubini avrebbe pronta un’offerta per Azmoun dello Zenit. Cifra che si aggira attorno ai 5 milioni di euro per lasciarlo libero. Attaccante che ha un contratto in scadenza nel 2022. CONTINUA SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 gennaio 2022) Juve, il club si muove con decisione per regalare un attaccante subito ad Allegri: eccodi Cherubini perServe un attaccante alla. La dirigenza vuole regalare un colpo a Massimiliano Allegri in questo mercato invernale. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Cherubini avrebbeun’offerta perdello Zenit. Cifra che si aggira attorno ai 5 milioni di euro per lasciarlo libero. Attaccante che ha un contratto in scadenza nel 2022. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

forumJuventus : (TS) 'Juventus, per l'attacco di gennaio è sprint per Azmoun. Pronta l'offerta di 5 milioni allo Zenit' --->… - AmatGaye4 : RT @forumJuventus: (TS) 'Juventus, per l'attacco di gennaio è sprint per Azmoun. Pronta l'offerta di 5 milioni allo Zenit' ---> https://t.c… - CalcioOggi : Calciomercato Juve, sprint per l'attaccante! Pronta l'offerta - Juventus News 24 - Vincenzo140893 : RT @forumJuventus: (TS) 'Juventus, per l'attacco di gennaio è sprint per Azmoun. Pronta l'offerta di 5 milioni allo Zenit' ---> https://t.c… - gilnar76 : Calciomercato Juve, sprint per l’attaccante! Pronta l’offerta #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus sprint Juventus, sprint per Azmoun: pronta l'offerta ... il club si muove con decisione per regalare un attaccante subito ad Allegri: ecco l'offerta di Cherubini per Azmoun Serve un attaccante alla Juventus. La dirigenza vuole regalare un colpo a ...

Juve, incontro per Vlahovic. E c'è lo sprint per Azmoun Quindi la questione Vlahovic resta aperta per la Juventus che potrebbe avere un vantaggio se il serbo preferisse i bianconeri, visto che a giugno, a un anno dalla scadenza, la sua volontà peserebbe ...

Juve, incontro per Vlahovic. E c’è lo sprint per Azmoun Tuttosport Juve, incontro per Vlahovic. E c’è lo sprint per Azmoun Dusan Vlahovic resta un obiettivo della Juventus. Fra mille difficoltà e complicazioni, ma resta il bomber che i vertici bianconeri vorrebbero portare a Torino per la prossima stagione. E anche per ...

Juventus, sprint per Azmoun: pronta l’offerta ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Juve, il club si muove con decisione per regalare un attaccante subito ad Allegri: ecco l’offerta di Cherubini per Azmoun Serve un attaccante alla Juven ...

... il club si muove con decisione per regalare un attaccante subito ad Allegri: ecco l'offerta di Cherubini per Azmoun Serve un attaccante alla. La dirigenza vuole regalare un colpo a ...Quindi la questione Vlahovic resta aperta per lache potrebbe avere un vantaggio se il serbo preferisse i bianconeri, visto che a giugno, a un anno dalla scadenza, la sua volontà peserebbe ...Dusan Vlahovic resta un obiettivo della Juventus. Fra mille difficoltà e complicazioni, ma resta il bomber che i vertici bianconeri vorrebbero portare a Torino per la prossima stagione. E anche per ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Juve, il club si muove con decisione per regalare un attaccante subito ad Allegri: ecco l’offerta di Cherubini per Azmoun Serve un attaccante alla Juven ...