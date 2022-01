Isola dei Famosi 2022, il cast è stellare: svelati i naufraghi e gli opinionisti! (Di sabato 15 gennaio 2022) Subito dopo il GF Vip 6 sarà la volta della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Il debutto è fissato verso la fine di marzo o inizio aprile e il cast si preannuncia assai promettente. Sono tanti i nomi accostati al reality e qualcuno sembra ormai prossimo alla firma. Stesso discorso per il cast di conduzione. Confermati Ilary Blasi e Massimiliano Rosolino, si attendono le ufficialità dei due nuovi opinionisti. Stando ai rumors potrebbero essere un uomo e una donna. Isola dei Famosi 2022, escono primi nomi: ci sarà Dayane Mello? Mentre cresce l'attesa per la nuova edizione del reality honduregno, emergono in merito delle prime indiscrezioni sul cast e non solo ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 15 gennaio 2022) Subito dopo il GF Vip 6 sarà la volta della nuova edizione dell’dei. Il debutto è fissato verso la fine di marzo o inizio aprile e ilsi preannuncia assai promettente. Sono tanti i nomi accostati al reality e qualcuno sembra ormai prossimo alla firma. Stesso discorso per ildi conduzione. Confermati Ilary Blasi e Massimiliano Rosolino, si attendono le ufficialità dei due nuovi opinionisti. Stando ai rumors potrebbero essere un uomo e una donna.dei, escono primi nomi: ci sarà Dayane Mello? Mentre cresce l'attesa per la nuova edizione del reality honduregno, emergono in merito delle prime indiscrezioni sule non solo ...

