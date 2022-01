I traumi dei ragazzi post Covid sono enormi. Una ricerca

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 15 gennaio 2022) Travolti dalla pandemia, incapaci di vivere una vita di normale, senza la visione di un futuro. Si parla molto di ritorno a scuola e di disastri della Dad, in questi giorni, e questo è il contributo – nella forma di un forte campanello d’allarme – offerto da un’indagine promossa dalla milanese Fondazione Soleterre e dall’Unità disul Trauma dell’Università Cattolica di Milano, che ha studiato un campione di 150 adolescenti tra i 14 e i 19 anni. I numeri raccolti nonpurtroppo inattesi, madolorosi e sconcertanti: il 17,3 per cento degli adolescenti pensa che sarebbe meglio morire o dice di volersi far del male (il 2 per cento quasi ogni giorno e il 15,3 per cento più della metà dei giorni). In più il 69,3 per cento afferma che il trauma da pandemia è diventato parte della propria identità; il 34,7 per cento dice di ...