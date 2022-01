Highlights e gol Sampdoria-Torino 1-2: Serie A 2021/2022 (VIDEO) (Di domenica 16 gennaio 2022) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Sampdoria-Torino 1-2, match valido per la ventiduesima giornata di Serie A 2021/2022. Al Ferraris i blucerchiati la sbloccano nel primo tempo con Caputo, pareggia i conti però Singo sempre nella prima frazione. Nella ripresa occasioni da una parte e dall’altra, ma c’è il gol di Praet (ex di turno) che frutta la vittoria alla squadra granata. Di seguito le immagini salienti della sfida. I diritti tv sono di proprietà di Dazn e Lega Serie A, pertanto vi proponiamo gli Highlights nei link ai canali ufficiali su Youtube. IL CANALE YOUTUBE DELLA LEGA DI Serie A IL CANALE YOUTUBE DI DAZN LE PAGELLE E I VOTI SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 16 gennaio 2022) Ilcon glie i gol di1-2, match valido per la ventiduesima giornata di. Al Ferraris i blucerchiati la sbloccano nel primo tempo con Caputo, pareggia i conti però Singo sempre nella prima frazione. Nella ripresa occasioni da una parte e dall’altra, ma c’è il gol di Praet (ex di turno) che frutta la vittoria alla squadra granata. Di seguito le immagini salienti della sfida. I diritti tv sono di proprietà di Dazn e LegaA, pertanto vi proponiamo glinei link ai canali ufficiali su Youtube. IL CANALE YOUTUBE DELLA LEGA DIA IL CANALE YOUTUBE DI DAZN LE PAGELLE E I VOTI SportFace.

