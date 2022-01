Dybala: 'Non ho niente da dimostrare, dopo il gol cercavo un amico. La Juve non gioca bene, però...' (Di domenica 16 gennaio 2022) 'Ho invitato un amico e non lo trovavo'. Paulo Dybala ha commentato così a fine partita la 'non esultanza' dopo l'1 - 0 all'Udinese , accompagnata da uno sguardo insistito verso la tribuna. Possiamo ... Leggi su gazzetta (Di domenica 16 gennaio 2022) 'Ho invitato une non lo trovavo'. Pauloha commentato così a fine partita la 'non esultanza'l'1 - 0 all'Udinese , accompagnata da uno sguardo insistito verso la tribuna. Possiamo ...

romeoagresti : Ad OGGI, all’entourage di Dybala non è stato proposto niente di differente rispetto a quanto pattuito ad ottobre: n… - romeoagresti : La #Juve, a inizio ottobre, ha raggiunto un accordo TOTALE con Dybala (8+2). Attenzione: non trattativa avviata, no… - capuanogio : #Dybala in due minuti di intervista a caldo ha detto: - la #Juventus troppo spesso smette di attaccare quando segn… - Deiana_Luca9 : RT @Gazzetta_it: Allegri: 'Dybala cercava un amico in tribuna? Ma se non c'era nessuno... Ha simulato...' #Dybala #JuveUdinese https://t.co… - JManiaSite : #Dybala sul rinnovo: 'Successe tante cose, preferisco non parlare. Io non devo dimostrare niente a nessuno' -