Dakar 2022 | Kamaz | lo Zar dei camion

La Dakar 2022 è finita anche per quad e camion, con quest'ultima che ha visto trionfare la Kamaz. Il costruttore russo ha monopolizzato le prime quattro posizioni, vincendo tutte le tappe. La classe delle moto a quattro ruote ha invece parlato francese, grazie al successo di Alexandre Giroud. Vi raccontiamo qui il finale di gara. Dakar 2022: Kamaz incontrastati nei camion? Jeddah come Naberezhnye Chelny. Quest'ultima è una località della Repubblica del Tartastan, distante 225 Km da Kazan. Ed è qui che sono nati la Kamaz ed il suo pilota di punta, Dimitry Sotnikov. Ma a Jeddah non si sono accorti della differenza, visto che hanno spadroneggiato come se fossero a casa. Il costruttore ha vinto tutte le 12 tappe disputate, incluso il ...

