Caso Djokovic: l'Australia teme 'rischio disordini' se resta (Di sabato 15 gennaio 2022) Nuovo fermo per il tennista, resta al Park hotel di Melbourne. La Corte federale deve decidere ora se espellerlo visto o permettergli di giocare agli ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 15 gennaio 2022) Nuovo fermo per il tennista,al Park hotel di Melbourne. La Corte federale deve decidere ora se espellerlo visto o permettergli di giocare agli ...

Advertising

Eurosport_IT : Le parole del Premier Australiano Scott Morrison, sul caso Djokovic ?????? ? - SkyTG24 : Caso Djokovic in Australia, il tennista è di nuovo in stato di fermo - Corriere : Nadal: «Djokovic? Nessun giocatore è più importante degli Australian Open» - graziuccia : RT @GianricoCarof: Non so come finirà la vicenda del tennista Djokovic. Per quanto mi riguarda, in ogni caso, mi accingo ad annotare i nomi… - StefanoAndriano : RT @Eurosport_IT: Sentite Kyrgios sul caso Djokovic ?? #EurosportTENNIS | #AustralianOpen | #Djokovic -