Calciomercato Napoli | successore Insigne | sondaggi per un ex Serie A

Il Napoli è già alla ricerca di un successore di Lorenzo Insigne. Il capitano porrà fine alla sua avventura in azzurro e volerà in Canada per giocare con il Toronto FC. Cristiano Giuntoli ha già iniziato a guardarsi intorno sul Calciomercato e a valutare possibili nomi. Uno dei profili che interessa il Napoli è Alejandro Papu Gomez, attualmente al Siviglia. Il sostituto di Insigne al Napoli sarà Papu Gomez? Il club azzurro, secondo quanto riferito da elgoldigital.com, ha iniziato a sondare il terreno per il fantasista del Siviglia ed ex Atalanta.

