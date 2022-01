Bimba di 3 anni morta a Torino, il patrigno: “La lanciavo in aria e la riprendevo. Non so come sia potuto accadere…” (Di sabato 15 gennaio 2022) “Giocavo con Fatima sul balcone. La lanciavo in aria e la riprendevo, con la mamma che ci guardava da sotto. Non so come sia potuto accadere…”. È la dichiarazione resa al giudice per le indagini preliminari di Torino, Agostino Pasquariello, nel corso dell’interrogatorio di garanzia, da Mohssine Azhar, il 32enne fermato per la morte della bambina di tre anni precipitata da un palazzo del centro di Torino. L’uomo, assistito dall’avvocato Alessandro Sena, ha ammesso di avere bevuto qualche bicchiere e di aver assunto hashish, ma ha ribadito di “non avere perso lucidità”, se non quando si è reso conto che la Bimba era caduta. La piccola avrebbe raggiunto da sola l’abitazione del patrigno, che si trova ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) “Giocavo con Fatima sul balcone. Laine la, con la mamma che ci guardava da sotto. Non sosia”. È la dichiarazione resa al giudice per le indagini preliminari di, Agostino Pasquariello, nel corso dell’interrogatorio di garanzia, da Mohssine Azhar, il 32enne fermato per la morte della bambina di treprecipitata da un palazzo del centro di. L’uomo, assistito dall’avvocato Alessandro Sena, ha ammesso di avere bevuto qualche bicchiere e di aver assunto hashish, ma ha ribadito di “non avere perso lucidità”, se non quando si è reso conto che laera caduta. La piccola avrebbe raggiunto da sola l’abitazione del, che si trova ...

