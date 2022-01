Basta green pass e smart working, Londra verso la svolta (Di sabato 15 gennaio 2022) Di fronte all'impennata di contagi da Covid, e alle curve che seguono traiettorie simili ma sfalsate nell'arco delle settimane, l'Europa si attrezza in modo diverso per rispondere all'attuale fase ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 15 gennaio 2022) Di fronte all'impennata di contagi da Covid, e alle curve che seguono traiettorie simili ma sfalsate nell'arco delle settimane, l'Europa si attrezza in modo diper rispondere all'attuale fase ...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? SIAMO SEMPRE LÌ: C’È CHI LA SCHIENA NON LA PIEGA E BASTA ?? Sassuolo, due assessori leghisti No Green Pass si dime… - achene_paolo : RT @LaVeritaWeb: La Corte suprema dice no ai vaccini obbligatori nelle grandi aziende, la Gran Bretagna al green pass, Parigi alle mascheri… - giorgiolope : RT @LaVeritaWeb: La Corte suprema dice no ai vaccini obbligatori nelle grandi aziende, la Gran Bretagna al green pass, Parigi alle mascheri… - leoberthi : RT @LaVeritaWeb: La Corte suprema dice no ai vaccini obbligatori nelle grandi aziende, la Gran Bretagna al green pass, Parigi alle mascheri… - Cleo_55 : RT @PicodaMirandola: 'Avete rotto i coglioni, ma li avete rotti all'inverosimile'. SGARBI FURIBONDO: 'BASTA GREEN PASS E BASTA RESTRIZIONI… -