ATP Sydney 2022, Fabio Fognini e Simone Bolelli cedono in finale nel torneo di doppio: titolo a Peers/Polasek (Di sabato 15 gennaio 2022) La finale del torneo di doppio ATP 250 di Sydney, in Australia, vede la sconfitta della coppia italiana composta da Fabio Fognini e Simone Bolelli contro la coppia testa di serie numero 3 del tabellone, formata dall’australiano John Peers e dallo slovacco Filip Polasek, capace di imporsi col punteggio di 7-5 7-5 in un’ora e quaranta minuti. Nel primo set gli azzurri vanno in difficoltà nel quarto e nell’ottavo gioco, risalendo dal 15-40 nel primo caso e salvandosi al deciding point nel secondo. Nell’undicesimo game sono gli azzurri a non sfruttare il punto decisivo, e così Peers e Polasek nel dodicesimo gioco trovano a 15 lo strappo che vale il set sul 7-5 in 50 minuti. Il secondo ... Leggi su oasport (Di sabato 15 gennaio 2022) LadeldiATP 250 di, in Australia, vede la sconfitta della coppia italiana composta dacontro la coppia testa di serie numero 3 del tabellone, formata dall’australiano Johne dallo slovacco Filip, capace di imporsi col punteggio di 7-5 7-5 in un’ora e quaranta minuti. Nel primo set gli azzurri vanno in difficoltà nel quarto e nell’ottavo gioco, risalendo dal 15-40 nel primo caso e salvandosi al deciding point nel secondo. Nell’undicesimo game sono gli azzurri a non sfruttare il punto decisivo, e cosìnel dodicesimo gioco trovano a 15 lo strappo che vale il set sul 7-5 in 50 minuti. Il secondo ...

