Atalanta - Inter è anche duello sulla trequarti: che sfida tra Pasalic e Calhanoglu (Di sabato 15 gennaio 2022) Centrocampisti con numeri da attaccanti. Mario Pasalic: otto gol e cinque assist in campionato, una rete in in Champions League. Hakan Calhanoglu: sei centri e sette assist. Atalanta - Inter passerà ... Leggi su gazzetta (Di sabato 15 gennaio 2022) Centrocampisti con numeri da attaccanti. Mario: otto gol e cinque assist in campionato, una rete in in Champions League. Hakan: sei centri e sette assist.passerà ...

Advertising

Inter : ??? | #INTERPODCAST Torna Kick Off dopo la splendida vittoria della #SupercoppaFrecciarossa ?? Ascolta la puntata… - EM1998_ : RT @marifcinter: #Newcastle ha raggiunto un accordo con #Gosens per andare subito in UK: 3,5 mln a stagione per 3 anni e mezzo, il triplo d… - MattiaGallo17 : RT @marifcinter: #Newcastle ha raggiunto un accordo con #Gosens per andare subito in UK: 3,5 mln a stagione per 3 anni e mezzo, il triplo d… - InterClubIndia : RT @SimoneTogna: #Inter, qui Appiano: allenamento con la Supercoppa. Sanchez cerca continuità contro l’Atalanta - _enz29 : RT @marifcinter: #Newcastle ha raggiunto un accordo con #Gosens per andare subito in UK: 3,5 mln a stagione per 3 anni e mezzo, il triplo d… -