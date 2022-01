“Alex e Soleil…”. Miriana non perde tempo: arriva Delia nella Casa e vomita tutto (Di sabato 15 gennaio 2022) Grande Fratello Vip 6, il chiarimento dopo la puntata. Un ingresso molto atteso quello della moglie dell’attore di Centovetrine e un faccia a faccia inevitabile sul rapporto ancora tanto dibattuto tra Alex Belli e Soleil Sorge. A parlarne proprio Miriana Trevisan e Delia Duran. Ed è proprio la new entry ad essere entrata nel dettaglio della questione. Senza troppi giri di parole, Delia Duran ha subito centrato il cuore del problema andando incontro alla comprensione di Miriana Trevisan: “Noi eravamo una coppia libera però per me è fondamentale portare rispetto” afferma Delia continuandosi a chiedere a proposito dei post dedica per Soleil Sorge: “Come posso pensare che sia stata solo un’amicizia?”. Non è facile per Delia riacquistare dunque fiducia, come ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 15 gennaio 2022) Grande Fratello Vip 6, il chiarimento dopo la puntata. Un ingresso molto atteso quello della moglie dell’attore di Centovetrine e un faccia a faccia inevitabile sul rapporto ancora tanto dibattuto traBelli e Soleil Sorge. A parlarne proprioTrevisan eDuran. Ed è proprio la new entry ad essere entrata nel dettaglio della questione. Senza troppi giri di parole,Duran ha subito centrato il cuore del problema andando incontro alla comprensione diTrevisan: “Noi eravamo una coppia libera però per me è fondamentale portare rispetto” affermacontinuandosi a chiedere a proposito dei post dedica per Soleil Sorge: “Come posso pensare che sia stata solo un’amicizia?”. Non è facile perriacquistare dunque fiducia, come ha ...

