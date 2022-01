Younes | niente Genoa | giocherà in Arabia Saudita

Leggi su calcionews24

(Di sabato 15 gennaio 2022) L’ex napoletano Aminnon tornerà in Italia: è infatti in dirittura d’arrivo il suo trasferimento inNon sarà dunque illa prossima squadra di Amin. L’attaccante esterno tedesco, già visto in Italia con la maglia del Napoli, è infatti in procinto di trasferirsi verso l’. Il ventottenne lascerà dunque l’Eintracht Francoforte per accettare la corte dell’Al-Ettifaq Club per cui, secondo quanto riferito da Sky Sport, ha sostenuto in giornata le visite mediche. L'articolo proviene da Calcio News 24.