Tensioni Ucraina-Russia: hackerati siti ucraini (Di venerdì 14 gennaio 2022) Crescono le Tensioni Ucraina-Russia. Funzionari ucraini hanno riferito che diversi siti web del governo hanno subito un attacco informatico. L'hackeraggio arriva quando si sono conclusi i colloqui tra Russia, USA e NATO sulla crisi Ucraina. I colloqui si sono conclusi con un nulla di fatto e l'Occidente teme una nuova guerra. Tensioni Ucraina-Russia: cos'è successo?

