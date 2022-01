“Tempo al Tempo”: al Teatro Manzoni di Roma una commedia tutta al femminile: (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma – Donne di oggi e di ieri. Un viaggio tra esperienze, confronti e diversi modi di essere. Al Teatro Manzoni di Roma in scena, dal 4 al 23 gennaio 2022, uno spettacolo tutto al femminile “Tempo al Tempo” con Alessandra Costanzo, Beatrice Fazi, Antonella Laganà, Marta Zoffoli, per la regia di Paola Tiziana Cruciani. La commedia si apre con l’incontro di due amiche in partenza per il week end. Lungo il tragitto in auto si perdono e trovano ospitalità in uno strano casale abitato da due donne così vintage che sembrano provenire dal passato. In realtà è proprio così! Incredibilmente, forse a causa di un ponte nello spazio Temporale, nel rifugio le amiche si ritrovano nel pieno dei ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 14 gennaio 2022)– Donne di oggi e di ieri. Un viaggio tra esperienze, confronti e diversi modi di essere. Aldiin scena, dal 4 al 23 gennaio 2022, uno spettacolo tutto alal” con Alessandra Costanzo, Beatrice Fazi, Antonella Laganà, Marta Zoffoli, per la regia di Paola Tiziana Cruciani. Lasi apre con l’incontro di due amiche in partenza per il week end. Lungo il tragitto in auto si perdono e trovano ospitalità in uno strano casale abitato da due donne così vintage che sembrano provenire dal passato. In realtà è proprio così! Incredibilmente, forse a causa di un ponte nello spaziorale, nel rifugio le amiche si ritrovano nel pieno dei ...

