Sassoli Letta a cerimonia intitolazione circolo Pd Mazzini-Trionfale

Roma – Da oggi pomeriggio il circolo del Partito democratico Trionfale-Mazzini di via Pietro Giannone, a Roma, è ufficialmente intitolato a David Sassoli. Nel giorno dei funerali di Stato del presidente del Parlamento europeo, il segretario del Pd, Enrico Letta, insieme al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e a decine di militanti, eletti, iscritti del partito e cittadini, ha partecipato all'apposizione di una targa con la scritta 'circolo David Sassoli' all'ingresso di quella che era la sua sezione. Sassoli ha frequentato il circolo dem di Trionfale per 13 anni, ovvero fin dal suo addio al Tg1: è qui che prese la sua prima tessera del Pd prima di candidarsi all'Europarlamento nel 2009. (Agenzia Dire)

