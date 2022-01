Sanremo 2022, gelo siderale tra Alberto Matano e Amadeus: la scelta clamorosa del conduttore (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ogni giorno che passa ci avvicina sempre di più a uno degli eventi televisivi più attesi in Italia: il Festival di Sanremo. Quest'anno, a differenza del 2021, la kermesse musicale andrà in onda 'regolarmente' nel mese di febbraio, come da tradizione. Sembra probabile che, con tutte le misure di prevenzione del caso, ci sarà anche il ritorno del pubblico all'Ariston. Tali decisioni verranno prese nelle prossime ore ma Amadeus l'anno scorso fece l'impossibile per permettere agli spettatori di accedere al teatro, non riuscendoci. Oggi la situazione sanitaria è migliore, ci sono più armi per combattere il COVID e dunque è probabile che l'edizione 2022 di Sanremo sarà (mascherine a parte) identica a quelle del periodo pre-pandemia. Durante la settimana dedicata al festival, gran parte della programmazione Rai cambia, in ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ogni giorno che passa ci avvicina sempre di più a uno degli eventi televisivi più attesi in Italia: il Festival di. Quest'anno, a differenza del 2021, la kermesse musicale andrà in onda 'regolarmente' nel mese di febbraio, come da tradizione. Sembra probabile che, con tutte le misure di prevenzione del caso, ci sarà anche il ritorno del pubblico all'Ariston. Tali decisioni verranno prese nelle prossime ore mal'anno scorso fece l'impossibile per permettere agli spettatori di accedere al teatro, non riuscendoci. Oggi la situazione sanitaria è migliore, ci sono più armi per combattere il COVID e dunque è probabile che l'edizionedisarà (mascherine a parte) identica a quelle del periodo pre-pandemia. Durante la settimana dedicata al festival, gran parte della programmazione Rai cambia, in ...

