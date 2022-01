Quirinale: Marin (Ci), 'tutti i 1009 grandi elettori devono poter votare' (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Alla conferenza dei capigruppo di ieri alla Camera dei deputati io ho espresso un parere molto chiaro: ci sono 1.009 grandi elettori per eleggere il Presidente della Repubblica che rappresentano tutti gli italiani, bisogna che tutti possano esprimere il loro voto. tutti e 1.009". Lo dice il capogruppo alla Camera e cofondatore di Coraggio Italia Marco Marin, nel corso della trasmissione Studio 24 in onda su Rainews 24. "Siamo in una pandemia - aggiunge - da due anni quindi abbiamo avuto il tempo di prepararci. E la Camera dei deputati in questi due anni ha saputo mantenere in sempre i lavori aperti. Ora i 1.009 grandi elettori vanno messi nelle condizioni di poter esprimere il loro voto". Per ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Alla conferenza dei capigruppo di ieri alla Camera dei deputati io ho espresso un parere molto chiaro: ci sono 1.009per eleggere il Presidente della Repubblica che rappresentanogli italiani, bisogna chepossano esprimere il loro voto.e 1.009". Lo dice il capogruppo alla Camera e cofondatore di Coraggio Italia Marco, nel corso della trasmissione Studio 24 in onda su Rainews 24. "Siamo in una pandemia - aggiunge - da due anni quindi abbiamo avuto il tempo di prepararci. E la Camera dei deputati in questi due anni ha saputo mantenere in sempre i lavori aperti. Ora i 1.009vanno messi nelle condizioni diesprimere il loro voto". Per ...

