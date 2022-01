PUM PUM! Il Pistolero Piatek è tornato in città (Di venerdì 14 gennaio 2022) Questa Coppa Italia inizia già a regalarci emozioni. Siamo appena agli ottavi di finale, e già il tabellone ci ha regalato un match da almeno quarti, se non da semifinale. Il Napoli di Spalletti, terza forza del campionato, ha affrontato ieri in casa la sorprendente Fiorentina di Vincenzo Italiano. La viola è arrivata al match dopo aver subito una pesantissima sconfitta contro il Torino in campionato, ed era chiamata a mostrare di nuovo lo stesso atteggiamento che il suo tecnico ha trasmesso in questi mesi ai suoi. Infatti sono proprio gli ospiti a passare in vantaggio, per ben due volte, recuperati solo in extremis dai padroni di casa al 95?. Dopo i tempi regolamentari però, la squadra di Spalletti cessa di giocare. Complici anche i due rossi subiti (il secondo a Fabian Ruiz al 94? del secondo tempo), i partenopei non riescono più ad esprimere il loro gioco. Ed è qui che inizia la ... Leggi su zon (Di venerdì 14 gennaio 2022) Questa Coppa Italia inizia già a regalarci emozioni. Siamo appena agli ottavi di finale, e già il tabellone ci ha regalato un match da almeno quarti, se non da semifinale. Il Napoli di Spalletti, terza forza del campionato, ha affrontato ieri in casa la sorprendente Fiorentina di Vincenzo Italiano. La viola è arrivata al match dopo aver subito una pesantissima sconfitta contro il Torino in campionato, ed era chiamata a mostrare di nuovo lo stesso atteggiamento che il suo tecnico ha trasmesso in questi mesi ai suoi. Infatti sono proprio gli ospiti a passare in vantaggio, per ben due volte, recuperati solo in extremis dai padroni di casa al 95?. Dopo i tempi regolamentari però, la squadra di Spalletti cessa di giocare. Complici anche i due rossi subiti (il secondo a Fabian Ruiz al 94? del secondo tempo), i partenopei non riescono più ad esprimere il loro gioco. Ed è qui che inizia la ...

