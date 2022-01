Pnrr, in giunta l’ok all’accordo di collaborazione tra Comune e UniSannio (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa giunta comunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, questa mattina ha approvato lo schema di accordo istituzionale per l’attivazione di una collaborazione istituzionale tra il Comune di Benevento e l’Università degli Studi del Sannio ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990. L’accordo è finalizzato a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione sia per la fase di proposta e partecipazione a bandi a valere su fondi Pnrr e/o altro fondi nazionali e comunitari, sia per la successiva fase di realizzazione e rendicontazione degli stessi. Nello specifico l’Ateneo si impegna, sulla base delle indicazioni formulate dal Comune e dalla Cabina di Regia per i fondi Pnrr, a fornire consulenza ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLacomunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, questa mattina ha approvato lo schema di accordo istituzionale per l’attivazione di unaistituzionale tra ildi Benevento e l’Università degli Studi del Sannio ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990. L’accordo è finalizzato a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative disia per la fase di proposta e partecipazione a bandi a valere su fondie/o altro fondi nazionali e comunitari, sia per la successiva fase di realizzazione e rendicontazione degli stessi. Nello specifico l’Ateneo si impegna, sulla base delle indicazioni formulate dale dalla Cabina di Regia per i fondi, a fornire consulenza ...

Advertising

TV7Benevento : Via libera della Giunta allo schema di accordo istituzionale per la collaborazione tra Comune e UniSannio sui fondi… - anteprima24 : ** #PNRR, in giunta l'ok all'accordo di collaborazione tra Comune e UniSannio ** - ottopagine : Pnrr: si accelera. Oggi in Giunta l'accordo con Unisannio #Benevento - leone52641 : RT @LeonhardHahn: «Nuovo patto di governo con tre priorità: - governante l’evoluzione della pandemia - attuare il pnrr - tenere aperte l… - CirianiCarlo : RT @LeonhardHahn: «Nuovo patto di governo con tre priorità: - governante l’evoluzione della pandemia - attuare il pnrr - tenere aperte l… -