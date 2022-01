Patrick Zaki positivo al Covid, ecco come sta (Di venerdì 14 gennaio 2022) lo studente egiziano che il primo febbraio dovrà tornare in tribunale Patrick Zaki è positivo al Covid-19. Lo ha annunciato lo stesso Zaki attraverso i suoi canali social. Un messaggio e la pubblicazione della foto del test antigenico positivo non lasciano dubbi in proposito. pic.twitter.com/uvDrlKbet9 — PatrickZaki (@PatrickZaki1) January 13, 2022 Ha scritto Zaki: “Mi sono comparsi alcuni sintomi di Corona e purtroppo sono stato confermato positivo”. Poi lo studente egiziano lancia un appello a tutti coloro che nei giorni scorsi lo hanno incontrato: “Chiunque mi abbia incontrato nei giorni scorsi dovrebbe stare attento”. Leggi anche: Patrick Zaki ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 14 gennaio 2022) lo studente egiziano che il primo febbraio dovrà tornare in tribunaleal-19. Lo ha annunciato lo stessoattraverso i suoi canali social. Un messaggio e la pubblicazione della foto del test antigeniconon lasciano dubbi in proposito. pic.twitter.com/uvDrlKbet9 —(@1) January 13, 2022 Ha scritto: “Mi sono comparsi alcuni sintomi di Corona e purtroppo sono stato confermato”. Poi lo studente egiziano lancia un appello a tutti coloro che nei giorni scorsi lo hanno incontrato: “Chiunque mi abbia incontrato nei giorni scorsi dovrebbe stare attento”. Leggi anche:...

