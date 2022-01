Partygate | due feste a Downing Street la sera prima del funerale del principe Filippo

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Dueal numero 10 diil giornodeldele in pieno lockdown. Ancora guai per il primo ministro Boris Johnson, alle prese con gli scandali legati aiggiamenti organizzati durante la stretta anti-Covid dellaondata. Secondo quanto riportato dai quotidiani internazionali, Johnson non era presente in nessuna delle due occasioni, perché stava trascorrendo il fine settimana nella sua tenuta di campagna, ma le rivelazioni aumentano l’imbarazzo legato al. Come rivelato dal Telegraph, lo staff del primo ministro inglese (composto da almeno 30 persone) si sarebbe riunito il 16 aprile del 2020 aper salutare ...

... Johnson non era presente in nessuna delleoccasioni, perché stava trascorrendo il fine settimana nella sua tenuta di campagna, ma le rivelazioni aumentano l'imbarazzo legato al. Come ......un banale drink invece che per il cavallo come successe a Riccardo III secoli prima? In questi... A un osservatore esterno, ilche potrebbe far calare il sipario su Boris è tutto sommato ...Le Idi di Marzo nell’austero palazzo neo-gotico di Westminster, sede del più antico parlamento del mondo, arrivano nelle brume di un gennaio piovoso e non tropo freddo, per Boris Jhonson. Il nuovo uom ...Lo staff governativo beveva e ballava la sera prima del funerale del Principe, e la pressione sul governo Johnson sale ...