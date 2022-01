Omicron, Battiston: il picco degli infetti la prossima settimana e l’indice Rt si avvicina a uno (Di venerdì 14 gennaio 2022) Omicron, buone notizie sul fronte dei contagi Covid, almeno secondo le previsioni di Roberto Battiston, il fisico che prevede il picco la prossima settimana. Poi la curva comincerà a scendere e tutti tireremo un sospiro di sollievo. “Può sembrare incredibile, ma Rt sta precipitando verso 1 ed il picco di infetti attivi in Italia potrebbe arrivare la settimana prossima”, dice il docente di Fisica all’Università di Trento in un’intervista a ‘La Repubblica‘. “La fiammata di infetti iniziata poco prima di Natale, potrebbe raggiungere il massimo entro una settimana e poi scendere”. Omicron, Battiston: guardare al rapporto infetti/guariti Quali sono i dati ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 14 gennaio 2022), buone notizie sul fronte dei contagi Covid, almeno secondo le previsioni di Roberto, il fisico che prevede illa. Poi la curva comincerà a scendere e tutti tireremo un sospiro di sollievo. “Può sembrare incredibile, ma Rt sta precipitando verso 1 ed ildiattivi in Italia potrebbe arrivare la”, dice il docente di Fisica all’Università di Trento in un’intervista a ‘La Repubblica‘. “La fiammata diiniziata poco prima di Natale, potrebbe raggiungere il massimo entro unae poi scendere”.: guardare al rapporto/guariti Quali sono i dati ...

