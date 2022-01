Molestie a Capodanno, una ragazza: «Soffocavo, ho avuto paura di morire». Il gip: dal 18enne violenza brutale (Di venerdì 14 gennaio 2022) Dal branco dei ragazzi protagonisti delle presunte Molestie sessuali la notte di Capodanno in piazza Duomo a Milano, atti di violenza brutale: lo scrive il gip Mascarino nell’ordinanza di custodia in carcere per il 18enne fermato due giorni fa nell’inchiesta. Per il giudice il giovane, Mahmoud Ibrahim, che ha una «spiccata pericolosità», ha agito «con modalità da ‘branco’» per soddisfare «le proprie pulsioni, in spregio a ogni forma di rispetto della persona». Si è invece avvalso della facoltà di non rispondere il 21enne Abdallah Bouguedra, fermato a Torino, anche lui coinvolto nell’inchiesta. Il racconto choc delle vittime «Siamo state (…) travolte da quest’orda. Venivamo spinte da dietro, e sbattevamo contro quelli davanti che ci respingevano. Siamo così cascate, e mi sono ritrovata per terra, senza ... Leggi su blog.libero (Di venerdì 14 gennaio 2022) Dal branco dei ragazzi protagonisti delle presuntesessuali la notte diin piazza Duomo a Milano, atti di: lo scrive il gip Mascarino nell’ordinanza di custodia in carcere per ilfermato due giorni fa nell’inchiesta. Per il giudice il giovane, Mahmoud Ibrahim, che ha una «spiccata pericolosità», ha agito «con modalità da ‘branco’» per soddisfare «le proprie pulsioni, in spregio a ogni forma di rispetto della persona». Si è invece avvalso della facoltà di non rispondere il 21enne Abdallah Bouguedra, fermato a Torino, anche lui coinvolto nell’inchiesta. Il racconto choc delle vittime «Siamo state (…) travolte da quest’orda. Venivamo spinte da dietro, e sbattevamo contro quelli davanti che ci respingevano. Siamo così cascate, e mi sono ritrovata per terra, senza ...

