Massimo Cannoletta, quel sogno finalmente realizzato: ce l’ha fatta (Di venerdì 14 gennaio 2022) Massimo Cannoletta realizza uno dei suoi più grandi sogni proprio grazie alla tv, il messaggi social parla davvero chiaro e mostra la sua grande emozione: di cosa si tratta? screen tvDa ormai moltissimo tempo è uno dei personaggi molto conosciuti del mondo dello spettacolo, le sue vittorie all’Eredità restano ancora oggi una dei momenti storici della trasmissione di Rai Uno. Ma la sua carriera in tv continua ogni giorno con la partecipazione a Oggi è un altro giorno con Serena Bortone, programma in cui proprio nelle giornata di ieri per il campionissimo si è realizzato un sogno, quello che forse non si sarebbe mai aspettato di realizzare. A commentare l’accaduto è stato proprio il diretto interessato che sui social non ha potuto fare a meno di mostrare la sua forte emozione ... Leggi su chenews (Di venerdì 14 gennaio 2022)realizza uno dei suoi più grandi sogni proprio grazie alla tv, il messaggi social parla davvero chiaro e mostra la sua grande emozione: di cosa si tratta? screen tvDa ormai moltissimo tempo è uno dei personaggi molto conosciuti del mondo dello spettacolo, le sue vittorie all’Eredità restano ancora oggi una dei momenti storici della trasmissione di Rai Uno. Ma la sua carriera in tv continua ogni giorno con la partecipazione a Oggi è un altro giorno con Serena Bortone, programma in cui proprio nelle giornata di ieri per il campionissimo si èunlo che forse non si sarebbe mai aspettato di realizzare. A commentare l’accaduto è stato proprio il diretto interessato che sui social non ha potuto fare a meno di mostrare la sua forte emozione ...

Advertising

Aerdna3091 : #OggiEUnAltroGiorno #13Gennaio Affetti Stabili Massimiliano Rosolino, Natalia Titova, Romina Carrisi, Jessica Mor… - jelly32491531 : Andrea non sa ballare ma sa spiegare molto bene. Mi aspetto un programma di divulgazione con lui, Alberto Angela e… - LorenziAndrea2 : @FraLuna1109 Ciao, Francesca! E niente... ormai è andata così. Però oh! Se non le avevi viste, almeno tu ti sei div… - CaputoItalo : Quartiere Leuca e ... dintorni da un'idea di Stefano Donno : Massimo Cannoletta - Lecce sotterranea - Citofona... - DiTopazio : RT @DiTopazio: Grazie Massimo Cannoletta, servizio bellissimo, magico, la tua Lecce e' magica! Contiene pure le acque del Nilo, splendore a… -