Mangiare in via Padova: il giro del mondo in 4 km (Di venerdì 14 gennaio 2022) La chiamano «Far West» e in un certo senso lo è perché in via Padova, la via più multietnica di Milano, dove in periferia si è al centro del mondo, si viene per costruire nuovi sogni. Ecco come scoprirla attraverso il cibo, dalle pasticcerie cinesi alla trattoria in cui pranzavano Celentano e Pozzetto Leggi su vanityfair (Di venerdì 14 gennaio 2022) La chiamano «Far West» e in un certo senso lo è perché in via, la via più multietnica di Milano, dove in periferia si è al centro del, si viene per costruire nuovi sogni. Ecco come scoprirla attraverso il cibo, dalle pasticcerie cinesi alla trattoria in cui pranzavano Celentano e Pozzetto

Advertising

lillydessi : Da Genova a Milano solo per mangiare una margherita (speciale) - - parabatears : anche stasera tristissima e anche stasera per distrarmi cucinerò qualcosa di complicato e lungo che mi porterà via… - shevathas : @PetuffoTanker Hotel consiglierei il regina Margherita è abbastanza in centro. Per mangiare in via sardegna e zone… - lillydessi : Questo è il miglior cibo da mangiare ogni giorno per vivere fino a 100 anni, secondo la scienza -… - HelpConsumatori : RT @sabrybergamini: Sj deve mangiare a file alterne, a file pari, senza guardare il compagno di banco e senza girarsi... Merenda a #scuola… -