LIVE Sci alpino, Seconda Prova Zauchensee in DIRETTA: si parte alle 10.45, Goggia pettorale 5 (Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.41 Domani assisteremo alla discesa libera (ore 10.45) mentre domenica sarà la volta del superG (ore 11.30). 10.38 parte in questo momento il primo apripista. Poco più di cinque minuti e l'elvetica Corinne Suter alzerà il sipario sulla Seconda Prova cronometrata. 10.35 La tedesca Kira Weidle ha fatto segnare il miglior tempo nel trial di ieri precedendo Sofia Goggia e Lara-Gut Behrami. 10.31 Questa la startlist della Prova odierna: 1 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head2 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol 3 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head4 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic5 298323 Goggia Sofia 1992 ITA Atomic 6 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Head 7 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic 8 ...

