Le pmi a Draghi, fine moratoria non sia morsa per le imprese (Di venerdì 14 gennaio 2022) Le scelte in manovra "in materia di accesso al credito e sostegno alla liquidità non sono sufficienti a garantire alle nostre imprese l'ossigeno necessario", scrivono Confartigianato, Cna e ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 gennaio 2022) Le scelte in manovra "in materia di accesso al credito e sostegno alla liquidità non sono sufficienti a garantire alle nostrel'ossigeno necessario", scrivono Confartigianato, Cna e ...

Advertising

iconanews : Le pmi a Draghi, fine moratoria non sia morsa per le imprese - confartigianato : Le sigle delle #pmi #madeinItaly al Premier Draghi sul #credito: “Occorre ricalibrare le politiche di sostegno al s… - MLopice : @eurallergico @ilmessaggeroit #draghi vuole farci fallire tutte le PMI! è davvero pericoloso quell'uomo! - enricoP22 : @Kiarinasam Il lockdown mentale, che volevano per non assumersi la responsabilità di un altro : la distruzione dell… - Frenk20483258 : Ormai è palese, le misure restrittive con Gp e sgp, non sono per colpire i 4 gatti che non si inoculano, ma per co… -