Jim Ross: "Sono felice di non avere più un boss che mi urla nelle cuffie!" Durante una recente puntata del suo podcast Grilling JR, Jim Ross ha parlato di alcuni dettagli del rapporto con il suo attuale capo Tony Khan, paragonandolo ad altri metodi di lavoro impiegati altrove. Ross ha detto: "Finora è stato divertente. Tony Khan è un mio grande ammiratore ed è un grande ammiratore di Tony Schiavone e credo che in questo momento stia vivendo il suo sogno. Io sicuramente sto vivendo il mio. Lui ci lascia lavorare, non è in contatto con noi tramite gli auricolari e non ci urla nelle orecchie come un indemoniato". Differenze di stile Continuando il discorso su Tony Khan, Ross ha detto: "Lui tratta le persone molto gentilmente, e più sei gentile con le persone, più loro avranno voglia di investire il loro tempo nel tuo progetto, per renderlo migliore."

