Il giovane attaccante lascia la Serie A: operazione in chiusura (Di venerdì 14 gennaio 2022) operazione in chiusura. Il giovane attaccante dell'Inter classe 2001 Martin Satriano sarebbe ad un passo dal Brest, club francese miltante in Ligue1. La trattativa potrebbe chiudersi già in giornata sulla base di un prestito secco dopo aver rinnovato il proprio contratto con i nerazzurri fino al 2026. Marotta Inter SatrianoDopo un ottimo pre campionato al fianco di giocatori dal calibro di Dzeko e Lautaro, Satriano non è più stato in grado di ritagliarsi il proprio spazio e perciò avrebbe trovato l'accordo con l'Inter per un trasferimento in Francia con la formula del prestito. Matteo Brignone

MarcoLoganNYC : @ColpogobboYtube Beh Colpo, questa è un no brainer ed io amo Dybala. Tuttavia un attaccante più giovane, più prolif… - IgnazioGenuardi : RT @RaimondoDM: Il trasferimento in prestito al #Brest di Martin #Satriano può chiudersi oggi. L'#Inter ha convinto il giovane attaccante… - marco_graz : @p_in_algeri @Marco36799202 @pap1pap Dzeko per quanto bravo già quest'anno è una pezza, ci sta rinforzare il cc ma… - RaimondoDM : Il trasferimento in prestito al #Brest di Martin #Satriano può chiudersi oggi. L'#Inter ha convinto il giovane at… - MarcelloLhippy : @scrotex_ @juventusfc Dopo Haaland e Mbappe è l'attaccante giovane più forte in circolazione. -

Ultime Notizie dalla rete : giovane attaccante Genoa, anche Behrami può finire a Brescia Commenta per primo Nella giornata in cui è arrivata l'ufficialità del passaggio di Sabelli dal Genoa al Brescia e nell'attesa di definire l'eventuale trasferimento in Lombardia del giovane attaccante Flavio Bianchi e del portiere Lorenzo Andrenacci, rossoblù e rondinelle sono al lavoro per concludere un'altra operazione di mercato. Stando a quanto riporta il quotidiano Brescia ...

Torino, per l'attacco si punta Pietro Pellegri Chiuso da Ibra e Giroud, il giovane Pellegri ha trovato fin qui pochissimo spazio e potrebbe ...se nel frattempo i rossoneri stanno valutando la strada giusta per mantenere il controllo sull'attaccante,...

Sampdoria, l’Atalanta nel mirino: piace un giovane attaccante Calcio Style Pellegri può essere riscattato dal Milan. Il Toro attende novità Il futuro di Pietro Pellegri potrebbe essere al Milan, così ha riferito La Gazzetta dello Sport. Oggi potrebbe avvenire un nuovo contatto tra il Milan e il Monaco per parlare del ...

Fanfulla, Ahmed Sanogo spicca il volo e atterra alla Vis Pesaro in Serie C “Si dice che i giovani nel nostro calcio non hanno opportunità, non possono brillare. Eppure, qualche bellissima eccezione c’è” così titolavamo tempo fa la storia di Ahmed Sanogo. Nato il 9 ottobre 20 ...

