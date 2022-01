Greta Posca L' Italia diventa tutta rossa scuro | il colore del massimo rischio

(Di venerdì 14 gennaio 2022) epidemiologico per il Covid - 19: è l'indicazione della mappa aggiornata dal Centro europeo per la prevenzione e il ...

Leggo.it

L'Italia diventa tutta rossa scuro, il colore del massimo rischio epidemiologico per il Covid - 19: è l'indicazione della mappa aggiornata dal Centro europeo per la prevenzione e il ...Un'ondata di marea Omicron colpisce l'Europa da Est a Ovest e rischia di travolgerne i sistemi sanitari. La variante più contagiosa del morbillo è ancora in piena espansione: lo segnala l'...Greta PoscaL'Italia diventa tutta rossa scuro, il colore del massimo rischio epidemiologico per il Covid-19: è l'indicazione della mappa aggiornata dal Centro europeo per la prevenzione e ...Un ceppo talmente veloce nel propagarsi da richiedere, secondo l'organismo Onu, dei vaccini specifici: i booster attuali sono efficaci nell'arginare le malattie gravi e i decessi ma non la trasmission ...