Francia | la crociata del sovranista Zemmour | «Via l’inglese dalle scuole elementari»

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Via l’insegnamento deldi. Parte ladi Eric, candidatoall’Eliseo.dovrebbe lasciare il posto a un più approfondito apprendimento della lingua francese, è la sua proposta: «Bisogna mettere il carico sulla lingua francese e sul calcolo matematico, in cui esiste un crollo inaudito», ha detto, 63 anni, in un’intervista a BfmTv. Lui stesso dice di parlare male, e di non esserne dispiaciuto., principale sfidante della più celebre Marine Le Pen tra i sovranisti, ha indirizzato le sue critiche anche verso il predominio della lingua inglese tra i leader dell’Unione europea. E se il Regno ...

Via l'insegnamento dell'inglese dalle scuole elementari di. Parte ladi Eric Zemmour, candidato sovranista all'Eliseo . L'inglese dovrebbe lasciare il posto a un più approfondito apprendimento della lingua francese, è la sua proposta: "...... 'INGLESE A SCUOLA? BASTA, LO UK NON È PIÙ NELL'UE...' Zemmour ha intenzione dunque di avviare un'autenticacontro l'insegnamento dell'inglese alle elementari in, dove attualmente ...Éric Zemmour propone lo stop all'insegnamento dell'inglese nelle scuole elementari in Francia: "Dopo la Brexit, anche in Ue dovrebbero usarsi altre lingue" ...La vera "perla" cinematografica di questo fine settimana è rappresentata dalla programmazione di "Vampyr" di Carl Theodor Dreyer sul grande schermo del centro Pecci (oggi ore 20 in lingua originale co ...