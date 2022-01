Advertising

webecodibergamo : Domenicano di 29 anni fermato a Seriate, è un pluripregiudicato: verrà espulso - LucaCisternino1 : RT @osservatoredom: 2) Nel 1238 nel Capitolo Generale dell’Ordine domenicano riesaminò le Costituzioni da pochi anni approvate e nel 1239 f… - osservatoredom : 2) Nel 1238 nel Capitolo Generale dell’Ordine domenicano riesaminò le Costituzioni da pochi anni approvate e nel 12… -

Ultime Notizie dalla rete : Domenicano anni

L'Eco di Bergamo

Il fratepadre Gregorio Maria Rocco propose al sovrano una soluzione: "Maestà, datemi la ... Padre Gregorio Maria Rocco, alcuniprima, aveva trovato nei sotterranei del monastero di ...... per meglio dire, la nascita al Cielo, avvenuta 800fa (precisamente il 6 agosto 1221) di uno ... più o meno cinquantenne, a Bologna, nella cella di un confratello nell'attuale Convento. ...Fermato, l’uomo è risultato privo di documenti, ma a seguito degli accertamenti è stato identificato: si tratta di un cittadino dominicano di 29 anni, già residente a Seriate, pluripregiudicato per ...La sostanza stupefacente, trovata nel porto spezzino, era suddivisa in 12 pacchi contenenti 359 panetti pronti per essere prelevati con il sistema del cosiddetto rip-off, consistente nel riporre la dr ...