Covid: Ema, mielite trasversa fra reazioni avverse vaccini AZ e J&J (Di venerdì 14 gennaio 2022) Milano, 14 gen. (Adnkronos Salute)() - Casi molto rari di mielite trasversa sono stati segnalati dopo la somministrazione dei vaccini anti-Covid a vettore adenovirale Vaxzevria* di AstraZeneca e Janssen (J&J). E il Comitato per la farmacovigilanza Prac dell'Agenzia del farmaco Ema ha deciso di aggiungere questa patologia come reazione avversa dei due prodotti scudo, di frequenza sconosciuta. E' quanto riferisce l'Ema, sintetizzando le conclusioni emerse dall'ultimo meeting del pool di esperti che si è tenuto dal 10 al 13 gennaio. Il Prac ha raccomandato di modificare le informazioni sul prodotto per entrambi i vaccini, includendo un'avvertenza per sensibilizzare gli operatori sanitari e le persone a cui vengono somministrati su questi casi. La mielite trasversa ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Milano, 14 gen. (Adnkronos Salute)() - Casi molto rari disono stati segnalati dopo la somministrazione deianti-a vettore adenovirale Vaxzevria* di AstraZeneca e Janssen (J&J). E il Comitato per la farmacovigilanza Prac dell'Agenzia del farmaco Ema ha deciso di aggiungere questa patologia come reazione avversa dei due prodotti scudo, di frequenza sconosciuta. E' quanto riferisce l'Ema, sintetizzando le conclusioni emerse dall'ultimo meeting del pool di esperti che si è tenuto dal 10 al 13 gennaio. Il Prac ha raccomandato di modificare le informazioni sul prodotto per entrambi i, includendo un'avvertenza per sensibilizzare gli operatori sanitari e le persone a cui vengono somministrati su questi casi. La...

