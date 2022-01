Coppa Italia, un turno di stop a Fabian Ruiz e Lozano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Il giudice sportivo Alessandro Zampone, in relazione alle due partite degli ottavi di finale della Coppa Italia disputate ieri fra Napoli e Fiorentina, Milan e Genoa, tra i calciatori espulsi ha squalificato per un turno Bartlomiej Dragowski (Fiorentina), Hirving Lozano e Fabian Ruiz (Napoli). L’allenatore in seconda del Napoli, Marco Domenichini è stato squalificato per due turni dopo “avere, al 38? st, contestato una decisione arbitrale, rivolgendo agli ufficiali di gara espressioni ingiuriose; infrazione rilevata dal IV ufficiale”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Il giudice sportivo Alessandro Zampone, in relazione alle due partite degli ottavi di finale delladisputate ieri fra Napoli e Fiorentina, Milan e Genoa, tra i calciatori espulsi ha squalificato per unBartlomiej Dragowski (Fiorentina), Hirving(Napoli). L’allenatore in seconda del Napoli, Marco Domenichini è stato squalificato per due turni dopo “avere, al 38? st, contestato una decisione arbitrale, rivolgendo agli ufficiali di gara espressioni ingiuriose; infrazione rilevata dal IV ufficiale”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

