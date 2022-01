Australian Open 2022 | Lucia Bronzetti sfiderà Gracheva con vista Barty | per Martina Trevisan c’è

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Sono stati effettuati i posizionamenti delle giocatrici qualificate nel tabellone principale degli. Coinvolte nel processo due giocatrici italiane, vale a dire, che dall’alto delle loro teste di serie numero 2 e 26 sono riuscite a superare le forche caudine della parte cadetta del torneo. Per quel che riguarda la giocatrice toscana, di fronte a lei ci sarà la cinese Saisai Zheng, che non ha mai incontrato e che vanta un passato da numero 34 del mondo, ranking raggiunto praticamente alla vigilia dello stop per il lockdown. Un lungo stop dopo il Roland Garros l’ha portata a perdere una trentina di posizioni nella graduatoria, ma ha chiuso con discreti risultati il 2021 e, pur se numero 83 del mondo, non è da ...

Novak #Djokovic non giocherà gli Australian Open. Il tennista numero 1 al mondo è stato espulso dall'Australia - Djokovic gioca al primo turno degli Australian Open nonostante incertezze sul visto - CANCELLATO IL VISTO A DJOKOVIC - Il comunicato del Ministro: 'Visto cancellato per motivi di salute e buon ordine' - Lucia #Bronzetti nel main draw degli #AusOpen Francesco #Piccari: "Successo meritato raggiunto con il lavoro"

Nel secondo set Caruso migliora la propria resa al servizio e si procede on serve in maniera lineare fino all'ottavo game. Ancora una volta la lucidità abbandona il siciliano e Daniel ne approfitta ...La decisione del Governo australiano di revocare per la seconda volta il visto di ingresso a Novak Djokovic ha forti ripercussioni anche sugli. Il serbo, nove volte vincitore alla Rod Laver Arena e campione in carica, era stato sorteggiato come testa di serie numero 1 del seeding . Avrebbe dovuto esordire contro il ...Sono stati effettuati i posizionamenti delle giocatrici qualificate nel tabellone principale degli Australian Open 2022. Coinvolte nel processo due giocatrici italiane, vale a dire Martina Trevisan e ...Niente da fare per Salvatore Caruso. Il n.150 del mondo ha alzato bandiera al cospetto del giapponese Taro Daniel (n.120 del ranking) nel turno decisivo delle qualificazioni agli Australian Open 2022.