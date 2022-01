Amici 21, il professore Raimondo Todaro mette in sfida due allievi (Di venerdì 14 gennaio 2022) Raimondo Todaro FA IL GIOCO DURO: CHRISTIAN E CRISTIANO VANNO IN sfida. ECCO LE MOTIVAZIONI DELL’INSEGNANTE DI BALLO Il professore di Amici 21, Raimondo Todaro, dà a due allievi di ballo una grossa notizia: si va in sfida. Ecco cos’è successo nella puntata del daytime del 14 Gennaio. LEGGI ANCHE Amici 21, la cantante Sissi riceve un regalo inaspettato Nella scorsa puntata del daytime, Raimondo Todaro aveva comunicato al ballerino di Alessandra Celentano, Cristiano Labozzetta, che avrebbe fatto la stessa coreografia che il suo allievo, Christian Stefanelli, aveva portato nella puntata andata in onda il 9 Gennaio, indossando anche lui un paio di tacchi. Questo perché Alessandra Celentano ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 14 gennaio 2022)FA IL GIOCO DURO: CHRISTIAN E CRISTIANO VANNO IN. ECCO LE MOTIVAZIONI DELL’INSEGNANTE DI BALLO Ildi21,, dà a duedi ballo una grossa notizia: si va in. Ecco cos’è successo nella puntata del daytime del 14 Gennaio. LEGGI ANCHE21, la cantante Sissi riceve un regalo inaspettato Nella scorsa puntata del daytime,aveva comunicato al ballerino di Alessandra Celentano, Cristiano Labozzetta, che avrebbe fatto la stessa coreografia che il suo allievo, Christian Stefanelli, aveva portato nella puntata andata in onda il 9 Gennaio, indossando anche lui un paio di tacchi. Questo perché Alessandra Celentano ...

