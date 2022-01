Aggiornamento del Piano Anticorruzione: la Dovetto sollecita comuni e stakeholders (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – I Rappresentanti Legali, gli Amministratori e i Responsabili dell’Anticorruzione, tutte le Associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, le Organizzazioni Sindacali del Sannio sono invitati a presentare proposte, suggerimenti e/o osservazioni per l’Aggiornamento del Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza (PTCP) e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità triennio 2022/2024 della Provincia di Benevento. E’ quanto comunica la dott.ssa Maria Luisa Dovetto, Responsabile per la Trasparenza e l’Anticorruzione della Provincia di Benevento, che ha avviato la procedura formale di Aggiornamento. La prima tappa, consistente nella consultazione di comuni ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – I Rappresentanti Legali, gli Amministratori e i Responsabili dell’, tutte le Associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, le Organizzazioni Sindacali del Sannio sono invitati a presentare proposte, suggerimenti e/o osservazioni per l’delTriennalee Trasparenza (PTCP) e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità triennio 2022/2024 della Provincia di Benevento. E’ quantoca la dott.ssa Maria Luisa, Responsabile per la Trasparenza e l’della Provincia di Benevento, che ha avviato la procedura formale di. La prima tappa, consistente nella consultazione di...

