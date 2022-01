Zitromax è scomparso dalle farmacie L’antibiotico per curare il Covid è introvabile Bassetti | “Se ne abusa Tutta colpa del fai da te”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Lo, anche generico, nelleè finito. Da giorni, utilizzato peri malati diinsieme agli antinfiammatori, a casa e in ospedale, è terminato, perché mancherebbe la molecola necessaria per la sua produzione. La difficoltà nel reperimento del farmaco è legata all’impennato di contagi degli ultimi 2 mesi, ma anche all’accaparramento da parte di chi non ha contratto la malattia ma ha timore del contagio. Diversi studi scientifici hanno dimostrato che loè efficace sia per contrastare eventuali complicanze nei malati dovute a batteri, sia con valenza di immuno modulante contro il virus-19. Della carenza del medicinale è stata interessata anche l’Agenzia italiana del farmaco. “Al momento l’equivalente è ancora ...