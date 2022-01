Zitromax, Cricelli: 'Antibiotico introvabile a causa di un errore. L'azitromicina non va assunta contro il Covid' (Di giovedì 13 gennaio 2022) 'L' non andrebbe né prescritta dal medico, né venduta in farmacia e né assunta se già a disposizione a casa, come trattamento contro l'infezione '. Sono chiare e cristalline le parole di , presidente ... Leggi su leggo (Di giovedì 13 gennaio 2022) 'L' non andrebbe né prescritta dal medico, né venduta in farmacia e nése già a disposizione a casa, come trattamentol'infezione '. Sono chiare e cristalline le parole di , presidente ...

Advertising

infoitsalute : Zitromax, Cricelli: «Antibiotico introvabile a causa di un errore. L'azitromicina non va assunta contro il Cov - olga453901841 : RT @Gazzettino: Zitromax, Cricelli: «Antibiotico introvabile a causa di un errore. L'azitromicina non va assunta contro il Covid» https://t… - Gazzettino : Zitromax, Cricelli: «Antibiotico introvabile a causa di un errore. L'azitromicina non va assunta contro il Covid» - rotaruchristina : RT @ilmessaggeroit: Zitromax, Cricelli: «Antibiotico introvabile a causa di un errore. L'azitromicina non va assunta contro il Covid» https… - Ambrosauro : RT @ilmessaggeroit: Zitromax, Cricelli: «Antibiotico introvabile a causa di un errore. L'azitromicina non va assunta contro il Covid» https… -