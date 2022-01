Valerio Lundini a Roma | ‘Il mansplaining spiegato a mia figlia’ all’Auditorium Conciliazione

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Un weekend all’insegna dell’ironia insieme achediporta in scena il suo spettacolo ‘Ila mia. LEGGI ANCHE: — Weekend a: gli appuntamenti da non perdere Acclamato da critica e addetti ai lavori, personaggio dell’anno,, dopo il successo di Una Pezza die dopo il tutto esaurito nelle 24 tappe di tour estivo, arriva con 3 datedi: il 15, 16 e 17 gennaio 2022 In ‘Ila miail comico e presentatore ...

Su questo palco si sono esibiti comici che poi hanno sfondato come, Luca Ravenna, Michela Giraud e Edoardo Ferrario'. Visite: 19... dopo il successo in seconda serata su Rai Due , con le irriverenti interviste di Una Pezza di, e dopo il tutto esaurito nelle 24 tappe di tour estivo,arriva con 3 date all'...Un weekend all’insegna dell’ironia insieme a Valerio Lundini che all’Auditorium Conciliazione di Roma porta in scena il suo spettacolo ‘Il mansplaining spiegato a mia figlia’. Acclamato da critica e ...In calendario una programmazione articolata, targata Cedac e Jazz in Sardegna, che punta sui nomi importanti della scena nazionale e internazionale ...