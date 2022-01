Sospendere le rate di mutui e finanziamenti, Confesercenti al Governo: Pmi del Sud, allarme rosso (Di giovedì 13 gennaio 2022) Confesercenti Campania richiede a gran voce di prorogare i termini dei leasing e della moratoria per i pagamenti dei mutui presenti e quelli obbligati fatti nel biennio 2020/2021 dagli imprenditori perché dovevano soddisfare quelli che erano i costi di gestione delle loro aziende. Da questo mese di gennaio le banche esigono il pagamento di quanto dovuto pena l’iscrizione al Crif e dunque un inizio di crisi economica per le imprese.«L’allarme è rosso– attacca Vincenzo Schiavo, vicepresidente nazionale di Confesercenti, con delega al Mezzogiorno, e presidente di Confesercenti Campania – perché quando le aziende stavano chiuse nessuno ha mai sospeso i costi di locazione, le spese per le utenze e da parte dei Governi non si sono cercate le soluzioni per far fronte al pagamento dei ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 13 gennaio 2022)Campania richiede a gran voce di prorogare i termini dei leasing e della moratoria per i pagamenti deipresenti e quelli obbligati fatti nel biennio 2020/2021 dagli imprenditori perché dovevano soddisfare quelli che erano i costi di gestione delle loro aziende. Da questo mese di gennaio le banche esigono il pagamento di quanto dovuto pena l’iscrizione al Crif e dunque un inizio di crisi economica per le imprese.«L’– attacca Vincenzo Schiavo, vicepresidente nazionale di, con delega al Mezzogiorno, e presidente diCampania – perché quando le aziende stavano chiuse nessuno ha mai sospeso i costi di locazione, le spese per le utenze e da parte dei Governi non si sono cercate le soluzioni per far fronte al pagamento dei ...

