Sestili: "Senza vaccini saremmo in lockdown. Over50 no vax non sanno cosa rischiano" (Di giovedì 13 gennaio 2022) Senza vaccino saremmo in lockdown già da molto tempo. Se invece tutti gli over 50 fossero già vaccinati “avremmo poco meno di 500 persone in terapia intensiva in questo momento contro le attuali 1.669”. Queste le stime del fisico Giorgio Sestili, espresse in un’intervista al Corriere della Sera. È lo stesso fisico a chiedersi che cosa succederebbe se tutte le persone per cui è previsto l’obbligo vaccinale fossero già tutte vaccinate. Se invece i vaccini non ci fossero, nell’attuale situazione e conservando le attuali aperture, secondo Sestili, “sarebbero già oltre 8 mila i ricoverati in area critica e quasi 70 mila nei posti ordinari”. “Per capire, stiamo parlando del doppio della saturazione sul sistema ospedaliero dei picchi delle altre ondate” commenta il ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 13 gennaio 2022)vaccinoingià da molto tempo. Se invece tutti gli over 50 fossero già vaccinati “avremmo poco meno di 500 persone in terapia intensiva in questo momento contro le attuali 1.669”. Queste le stime del fisico Giorgio, espresse in un’intervista al Corriere della Sera. È lo stesso fisico a chiedersi chesuccederebbe se tutte le persone per cui è previsto l’obbligo vaccinale fossero già tutte vaccinate. Se invece inon ci fossero, nell’attuale situazione e conservando le attuali aperture, secondo, “sarebbero già oltre 8 mila i ricoverati in area critica e quasi 70 mila nei posti ordinari”. “Per capire, stiamo parlando del doppio della saturazione sul sistema ospedaliero dei picchi delle altre ondate” commenta il ...

Advertising

HuffPostItalia : Sestili: 'Senza vaccini saremmo in lockdown. Over50 no vax non sanno cosa rischiano' - FabioSavelli : Sestili: «Senza vaccino saremmo in lockdown. Le prime dosi sono in aumento, ma a questo ritmo non basta» ?… - DipRoss : RT @CiaoNando: Visto gli andamenti previsti nella prossima settimana 400.000 contagi. - marino29b : RT @CiaoNando: Visto gli andamenti previsti nella prossima settimana 400.000 contagi. - pavafrav : RT @CiaoNando: Visto gli andamenti previsti nella prossima settimana 400.000 contagi. -