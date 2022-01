Serie A, giornata 21: pro e contro: sorprese e spettacolo (Di giovedì 13 gennaio 2022) Riprende la rubrica dedicata ai “pro e contro” della Serie A, analizzando la giornata 21 di campionato. Vista l’emergenza Covid-19, le partite si sono spalmate tra Domenica e Martedì, regalando sorprese e spettacolo. I due big match, con Roma e Lazio rispettivamente impegnate contro Juventus e Inter, hanno visto trionfare Allegri e Simone Inzaghi. Vittorie – per certi versi – inaspettate anche da parte di Salernitana e Cagliari, le quali stanno tentando l’impresa per raggiungere la salvezza. Serie A: pro e contro della giornata 21 Dieci partite e venti squadre coinvolte, con la classifica Serie A sempre più delineata e la corsa al titolo per l’Inter, inseguita dal Milan e, più dietro, da Napoli e Atalanta. I ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Riprende la rubrica dedicata ai “pro e” dellaA, analizzando la21 di campionato. Vista l’emergenza Covid-19, le partite si sono spalmate tra Domenica e Martedì, regalando. I due big match, con Roma e Lazio rispettivamente impegnateJuventus e Inter, hanno visto trionfare Allegri e Simone Inzaghi. Vittorie – per certi versi – inaspettate anche da parte di Salernitana e Cagliari, le quali stanno tentando l’impresa per raggiungere la salvezza.A: pro edella21 Dieci partite e venti squadre coinvolte, con la classificaA sempre più delineata e la corsa al titolo per l’Inter, inseguita dal Milan e, più dietro, da Napoli e Atalanta. I ...

