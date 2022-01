Rodolfo Laganà sulla sua carrozzina rubata e ritrovata a Roma | Una bravata

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 13 gennaio 2022), l'attore comico di 64 anni affetto da sclerosi multipla, ha recentemente parlato del furto della suadurante la notte tra il 9 e il 10 gennaio., il celebre attore di 64 anni affetto da sclerosi multipla, ha denunciato il furto della suaelettrica,gli sotto casa sua, a Trastevere. Per fortuna dopo qualche giorno la carrozzella è statae il comico ha rivelato che si è trattato di "una." Il furto è avvenuto tra il 9 e il 10 gennaio e, più precisamente, tra le 14 di domenica e le 10 di lunedì mattina, dopo cheha fatto ritorno a casa. I vicini non hanno sentito nessun rumore sospetto nel condominio e, per qualche ...